Умерла звезда «Полицейской академии»

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08.01.2021, 10:36, Новости дня
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Актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая курсанта Лаверн Хукс в комедии «Полицейская академия», скончалась в возрасте 73 лет, информирует Deadline со ссылкой на команду менеджеров Roger Paul Inc.

Актриса умерла в Лос-Анджелесе, причина ее смерти не называется, однако известно, что в последние дни Рэмси болела, передает РИА «Новости».

Рэмси начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, однако известность ей принесла роль в «Полицейской академии» в 1984 году. Позже она сыграла в пяти сиквелах комедии.

Напомним, в январе 2018 года в возрасте 74 лет скончался режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон.



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