Конспирологи рассказали о 5G-чипе в вакцинах от COVID-19. На самом деле это схема гитарной педали

08.01.2021, 10:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Конспирологи распространяют теорию о 5G-чипах, которые находятся в вакцинах от коронавирусной инфекции и публикуют картинку с якобы схемой этого устройства. Программист из Италии Марио Фуско обратил внимание на это и написал в Twitter 28 декабря прошлого года, что на самом деле сторонники теории заговора публикуют схему гитарной педали.

“В Италии люди начали распространять эту схему, утверждая, что это строение 5G-чипа, который поместили в вакцину от коронавируса. На самом деле это электрическая цепь гитарной педали. Я считаю, что вставить ее в вакцину – прекрасная идея”, – отметил Фуско.

Here in Italy people started to share this figure claiming that this is the diagram of the 5G chip that has been inserted in the covid vaccine.

In reality it is the electric circuit of a guitar pedal and I believe that putting it in the covid vaccine has been an excellent idea pic.twitter.com/qXKnv7VVly

— Mario Fusco