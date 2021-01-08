Мануальный терапевт предупредил о противопоказаниях массажа

08.01.2021, 9:44, Новости дня

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Лечебный массаж и физиопроцедуры должен назначить врач, поскольку существует ряд противопоказаний, рассказал заслуженный врач РФ вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

«Противопоказания – это острые воспалительные диагнозы. К ним относятся, например, грипп, ОРВИ на пике температуры, гнойничковые заболевания кожи – фурункулы, карбункулы и так далее. Нельзя делать массаж пациентам, у которых диагностирована хроническая ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации, когда человек принимает большое количество лекарственных препаратов, регулирующих ритм сердечных сокращений. Безусловно противопоказаны массажные процедуры и после курсов химиотерапии при онкологических заболеваниях», – рассказал специалист в интервью «Радио Sputnik».

Обычно, по словам эксперта, лечебные массажи назначают курсом из 10-15 сеансов дважды в год. Кабычкин уточнил, что при проведении массажа специалистом осложнений не бывает. Массаж позволяет сохранять здоровье и молодость.

Мануальный терапевт также оценил пользу массажных кресел. Он пояснил, что здоровым людям пользоваться ими можно, но с осторожностью, следует прислушиваться к своим ощущениям и прервать сеанс при дискомфорте. Особо внимательными следует быть при массаже воротниковой зоны.

«Сейчас есть масса всяких гаджетов для механического массажа.