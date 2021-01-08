Наблюдатели ОБСЕ сообщили более чем о 200 нарушениях режима прекращения огня на Донбассе

08.01.2021, 9:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 218 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них – 208 – в Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 января.

Наблюдатели зафиксировали в Донецкой области 10 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых произошли в районе к юго-западу от Донецкой фильтровальной станции вечером 5 января. За предыдущий отчетный период в этой области зарегистрировали семь таких нарушений, включая пять взрывов неизвестного происхождения.

В Луганской области миссия зафиксировала 208 нарушений режима прекращения огня (из них – 188 взрывы неопределенного происхождения, а также 11 очередей и выстрелов из 73-мм пушки). При этом 140 взрывов произошли в районе к юго-западу от населенного пункта Сиротино (подконтрольный правительству Украины, 71 км к северо-западу от Луганска). Взрывы оценили как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности на полигоне возле Николаевки.

СММ зафиксировала 35 нарушений режима прекращения (включая 15 взрывов неопределенного происхождения) возле участка разведения в районе Золотого Луганской области.

После того как на заседании трехсторонней контактной группы 22 июля прошлого года была достигнута договоренность об усилении режима прекращения огня с 00.01 27 июля СММ зафиксировала не менее 5540 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, говорится в отчете миссии.

Свободу передвижения СММ ОБСЕ ограничивали мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей часто не пускают наблюдателей в районы, прилегающим к не подконтрольным правительству участкам границы Украины, подытожили в ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.