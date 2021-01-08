 

В Украине за сутки COVID-19 обнаружили менее чем у 6 тыс. человек

08.01.2021, 9:36, Новости дня
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За прошедшие сутки, 7 января, в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. В частности, заболело 166 детей и 179 медработников, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за сутки с коронавирусом госпитализировали 2402 человека, умерло от COVID-19 83 человека, выздоровел – 5131 человек. 7 января провели 20 192 теста на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 16 152, методом ИФА – 4040).

Всего с начала эпидемии в стране заболело 1 105 169 человек, выздоровело – 778 345, умерло – 19 588, проведено более 5,7 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/853981165144880

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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