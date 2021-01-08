 

Штурм Капитолия. Трамп пригрозил, что нарушившие закон протестующие “заплатят”

08.01.2021, 8:46, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп осудил и пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Капитолии. Соответствующее видеообращение он разместил в Twitter.

Американский президент заявил, что “возмущен жестокостью, беззаконием и хаосом”, которые произошли в Вашингтоне в последние дни. Трамп напомнил, что после атаки протестующих на Капитолий, он задействовал Нацгвардию и силы правопорядка, чтобы защитить здание и изгнать тех, кто в него ворвался.

“Америка всегда была страной законности и порядка. Демонстранты, которые заполнили столицу, бросили вызов демократии. Те, кто совершали акты насилия и разрушения – не вы представляете нашу страну. А те, кто нарушил закон, – вы заплатите”, – заявил Трамп.

pic.twitter.com/csX07ZVWGe

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие. 

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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