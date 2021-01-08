Ряд ведущих сотрудников нацбеза США покинули посты после событий в Вашингтоне

08.01.2021, 8:06, Новости дня

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После беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне четыре высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, сообщило агентство Reuters.

Совбез США покинул старший директор по связям с Африкой Эрин Уолш, старший директор по оборонной политике Марк Вандрофф, старший директор по оружию массового поражения Энтони Руджерро и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Роб Гринуэй, передает РИА «Новости».

Ранее глава Министерства образования США Бетси Девос подала в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне. Также в отставку в связи беспорядками в здании Конгресса подала министр транспорта Соединенных Штатов Элейн Чао, являющаяся супругой лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. Кроме того, о намерении уйти в отставку в свете прорыва протестующих в здание Конгресса США объявил начальник полиции Капитолия.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.