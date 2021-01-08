 

Новый российский мотоцикл Ural вызвал восхищение в США

08.01.2021, 8:06, Новости дня
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В США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод, говорится в статье на американском портале Cycle World.

Модель была выпущена ограниченной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл, предает РИА «Новости».

В материале портала отмечается, что в новом Ural были расширены внедорожные возможности базовой модели Gear Up. На версии GEO установлены регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau и выхлопная систему GPR (одобренная только для использования на бездорожье). Также транспортное средство оборудовано новыми багажными стойками сзади и спереди коляски. На мотоцикле установлены защитные дуги, дополнительное освещение, крепление для GPS и двойной USB-слот для зарядки.

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Публикация от Ural Motorcycles (@uralmotorcycles)

Американский автор подчеркивает необычайную практичность новой версии мотоцикла, способного передвигаться по бездорожью. В Ural Gear Up GEO «есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов», отмечается в статье. Кроме того, у мотоциклов Ural есть задняя передача, которая, по мнению автора, была бы очень удобной и на некоторых двухколесных мотоциклах.

Стоимость мотоцикла с коляской мощностью в 41 лошадиную силу, пишет американский автор, лишь подчеркивает все противоречие продукции Ural, совмещающей в себе анахроническую концепцию оборудованного коляской мотоцикла с практичностью, обезоруживающим внешним видом и утилитарностью, что «делает Ural не просто очаровательной диковинкой».

Ранее стало известно, что российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos.



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