 

СМИ сообщили о смерти раненного во время штурма Конгресса США офицера. Полиция Капитолия это опровергает

08.01.2021, 7:56, Новости дня
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7 января телеканал CNN, ссылаясь на три источника, сообщил, что в США скончался офицер, который пострадал во время штурма сторонниками президента Дональда Трампа Капитолия. Позже тем же днем заявление опровергли.

О смерти полицейского заявлял, в частности, председатель профсоюза полиции Капитолия Гас Папатанасиу. Вскоре он отказался от своего заявления и рассказал, что офицер находится на аппарате жизнеобеспечения.

Папатанасиу отметил, что у полицейского случился инсульт.

6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие. 

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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