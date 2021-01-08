 

Оранжевый уровень опасности объявлен в Шанхае из-за «сильных» холодов

08.01.2021, 7:14, Новости дня
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Центральная метеорологическая станция Шанхая объявила оранжевый уровень опасности в городе из-за «экстремально низкой» температуры воздуха. Столбик термометра в пятницу в отдельных районах мегаполиса может опуститься до минус 7-9 градусов по Цельсию.

Синоптики прогнозируют, что 8 января может стать самым холодным днем января в Шанхае за последние 20 лет. Оранжевый уровень опасности в городе объявляется уже второй день подряд. Для Шанхая, учитывая высокую влажности воздуха и отсутствие центрального отопления в жилых комплексах, любая минусовая температура воздуха уже считается экстремальной, передает ТАСС.

Местные власти обратились к жителям мегаполиса с предупреждением о необходимости проявлять осторожность и избегать переохлаждения при нахождении в неотапливаемых помещениях и на открытом пространстве. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам рекомендовано не выходить на улицу.

Городские коммунальные и дорожные службы приняли необходимые меры, чтобы избежать гололеда, включая обработку асфальта специальными реагентами. Транспортная полиция увеличила число регулировщиков в местах повышенного риска ДТП из-за обледенения дорожного покрытия.

Во всем Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая в порядке возрастания опасности включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

Напомним, в ноябре 2019 года температура в городе Верхоянск Верхоянского района Якутии температура воздуха опустилась до 52 градусов ниже ноля, а в январе 2018 года температура воздуха в Якутии падала до минус 65 градусов.



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