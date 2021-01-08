SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник связи

08.01.2021, 7:14, Новости дня

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Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A, сообщили в пресс-службе SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 21.14 по времени Восточного побережья США (05.14 мск). Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине 2021 года, передает ТАСС.

По данным Anadolu, спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет. С его помощью будут предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде других регионов.

Напомним, 19 декабря 2020 года американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно- космической разведки США.

Кроме того, 13 декабря ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту ретрансляционный спутник SXM-7 для американской радиокомпании SiriusXM.