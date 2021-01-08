 

В Москве отреагировали на беспорядки в США

08.01.2021, 6:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Вашингтоне.

«Это внутреннее дело США (…) При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.

«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», – добавила представитель МИД.

Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / В Колумбии теперь можно попробовать настоящие «золотые гамбургеры»

20.07 / Генпрокуратура признала нежелательными семь НКО из США и Британии

30.12 / Гривна укрепилась у доллару до 28,26 грн/$

26.12 / Российские саночники выступят на ЧМ с логотипом федерации

14.12 / «Российских хакеров» бездоказательно обвинили во взломе системы минфина США

19.10 / Электрокроссовер Mustang Mach-E получил новый режим

14.11 / Разработчики видеоигр предлагают россиянам приобрести контент еще до выхода PS5

18.12 / Базу США в районе нефтяного месторождения в Сирии обстреляли ракетами

31.08 / Роскачество нашло в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

10.08 / МВД Белоруссии сообщило о задержании в ходе беспорядков 3 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска