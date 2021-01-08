 

Шойгу сравнил визит Путина в Дамаск с триллером «похлеще голливудского»

08.01.2021, 5:30, Новости дня
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Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в сирийский Дамаск в январе 2020 года служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского», сказал министр обороны Сергей Шойгу.

«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения», – сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что «с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого».

Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



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