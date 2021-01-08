Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену

08.01.2021, 5:30, Новости дня

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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении сосредоточиться на передаче власти новой американской администрации Джозефа Байдена.

«Конгресс сертифицировал результаты [всеобщих американских выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – сообщил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter действующего президента США.

«Сейчас необходимо исцеление и примирение», – добавил американский лидер.

«Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», – сообщил глава Белого дома.

Трамп заверил, что его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты прошедших в США выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», – подчеркнул американский лидер. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы <…> обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», – отметил глава Белого дома.

Президент Соединенных Штатов заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», – сообщил американский лидер.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп объявил, что 20 января произойдет передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.