Названа дата начала работ по укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании

08.01.2021, 1:10, Новости дня

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Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», возобновит укладку труб у берегов Дании 15 января, сообщили в датском энергетическом агентстве.

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока – 2». Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL объявила, что не сможет выдать газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.