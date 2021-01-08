После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек

08.01.2021, 1:10, Новости дня

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В Норвегии умер третий человек, которому была сделала прививка от коронавируса, сообщила администрация коммуны Сула на юге страны. В конце декабря 2020 года в Норвегии стартовала вакцинация препарата производства Pfizer и BioNTech.

«Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка [от коронавируса]», – приводит ТАСС слова главного врача населенного пункта Пернилле Хегре Серенсена.

Вакцина была введена 82-летнему пациенту 5 января, однако власти не связывают его смерть, наступившую 6 января, непосредственно с вакцинацией, указано в сообщении коммуны. Выяснением того, могла ли вакцина спровоцировать летальный исход, займутся специалисты.

Ранее Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что после прививки от коронавируса американской компании Pfizer в Норвегии умерли два человека.

Отметим, это не первый случай смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки американской компании Pfizer и германской BioNTech. Также шесть человек, привившихся Pfizer, погибли в США. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.

Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре 2020 года получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел COVID-19.