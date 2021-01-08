Сервис Snapchat заблокировал аккаунт Трампа

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08.01.2021, 1:10, Новости дня
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Социальная сеть Snapchat в четверг заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщило издание The Hill.

Информацию о блокировке аккаунта Трампа подтвердил изданию представитель соцсети Snapchat, передает ТАСС.

Накануне аккаунт Трампа заблокировали в соцсети Twitter. Вслед за Twitter аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт действующего президента США заблокировал стриминговый сервис Twitch.

Напомним, Трамп неоднократно обвинял Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы. В мае 2020 года глава американской администрации лишил соцсети защиты от претензий по редактированию контента и пригрозил закрыть Twitter. В октябре Национальный комитет Республиканской партии обвинил Twitter в нарушении правил Избирательной комиссии США и участии в президентской компании Байдена на стороне демократов. 21 ноября администрация Twitter объявила о намерении передать контроль над официальной учетной записью президента США в социальной сети члену Демократической партии Джозефу Байдену после запланированной на 20 января 2021 года инаугурации. В декабре компания сообщила, что «по недосмотру» отключила ряд функций для учетной записи Дональда Трампа.



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