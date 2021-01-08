Стоимость биткоина дважды за день обновила исторический максимум

08.01.2021, 1:00, Новости дня

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К вечеру 7 января стоимость криптовалюты Bitcoin обновила исторический максимум, она достигла $40 013. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 23.45 по Киеву стоимость биткоина снизилась до $39,733.

Bitcoin за день дважды побил рекорды. Утром его стоимость составляла $37 739, предыдущий максимум – $35 751 – был зафиксирован 6 января.

Cкриншот: coindesk.com

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.