Twitch заблокировал аккаунт Трампа

08.01.2021, 0:18, Новости дня

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Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, сообщил информационный портал Axios.

«В свете вчерашней шокирующей атаки на Капитолий мы заблокировали канал президента Трампа в Twitch», – приводит ТАСС слова представителя Twitch, опубликованные порталом Axios. Представитель Twitch выступил с утверждением, что блокировка аккаунта Трампа поможет якобы предотвратить использование платформы для разжигания насилия.

Ранее в четверг администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа. Вслед за Twitter аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.

Напомним, Трамп неоднократно обвинял Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы. В мае 2020 года глава американской администрации лишил соцсети защиты от претензий по редактированию контента и пригрозил закрыть Twitter. В октябре Национальный комитет Республиканской партии обвинил Twitter в нарушении правил Избирательной комиссии США и участии в президентской компании Байдена на стороне демократов. 21 ноября администрация Twitter объявила о намерении передать контроль над официальной учетной записью президента США в социальной сети члену Демократической партии Джозефу Байдену после запланированной на 20 января 2021 года инаугурации. В декабре компания сообщила, что «по недосмотру» отключила ряд функций для учетной записи Дональда Трампа.