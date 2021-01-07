Лидер демократов в Сенате призвал Пенса отстранить Трампа от власти

07.01.2021, 23:26, Новости дня

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Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших в среду в Вашингтоне беспорядков.

«Случившееся вчера на Капитолийском холме являлось мятежом, поднятым против Соединенных Штатов и спровоцированным президентом [Трампом]. Этому президенту не следует оставаться у власти более ни одного дня», – приводит текст письменного заявления Шумера ТАСС.

«Самый быстрый и эффективный путь, которым можно воспользоваться уже сегодня, заключается в том, чтобы вице-президент немедленно воспользовался 25-й поправкой [к Конституции США], чтобы отстранить [действующего] президента [США Дональда Трампа] от власти», – говорится в письменном заявлении лидера демократов в Сенате Конгресса США.

«Если вице-президент [США] и кабинет откажутся действовать, то Конгрессу следует вновь собраться [на заседание], чтобы подвергнуть президента [США Дональда Трампа] импичменту», – добавил руководитель фракции демократов в Сенате.

Согласно упомянутой Шумером поправке, вице-президент США занимает пост главы Соединенных Штатов в случае досрочного прекращения полномочий американского президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент США начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.