 

В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигренок. В дикой природе таких не осталось

07.01.2021, 23:16, Новости дня
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В зоопарке Никарагуа родился белый бенгальский тигренок. Об этом сообщает AFP.

Директор зоопарка Эдуардо Сакас рассказал изданию, что маленькую тигрицу назвали Ньеве (“снег” по-испански). Она появилась на свет неделю назад и при рождении весила чуть меньше килограмма. 

Мать отвергла ее, и тигренка выращивают люди. Ей дают бутылочку с теплым козьим молоком каждые три часа. У матери, бенгальской тигрицы, которую спасли из цирка пять лет назад, не появилось молоко для кормления потомства. 

Фото: EPA

В зоопарке отметили, что Ньеве – первый рожденный в Центральной Америке белый тигр. Ее родители были обычного для бенгалов желто-черного окраса, но мать унаследовала редкий ген от своего деда, который был белым.

Фото: EPA

Всемирный фонд дикой природы описывает белых тигров как “генетическую аномалию”, о существовании которой в дикой природе неизвестно. 

Белые тигры – это бенгальские тигры, чьи родители несут рецессивный ген, согласно данным заповедника Wildcat в Миннесоте, который помогает и изучает кошачьих. Они не альбиносы или отдельный вид.

В некоторых парках и зоопарках происходит инбридинг белых тигров, поскольку белые детеныши привлекают больше посетителей, хотя это часто происходит за счет пороков развития и других генетических проблем, говорится на сайте заповедника.

Сегодня такие тигры встречаются только в неволе. Последний известный белый тигр в природе умер от рук охотников в 1958 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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