 

Маск возглавил список богатейших людей мира

07.01.2021, 21:42, Новости дня
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Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX стал стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса.

Состояние Маска увеличилось до 185 млрд долларов, в то время как капитал Безоса оценивается в 184 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Тем временем Bloomberg по-прежнему ставит Маска на второе место: по его оценкам, состояние бизнесмена – 181 млрд долларов. Отмечается, что за последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на 100 млрд долларов, а год назад он занимал в рейтинге Bloomberg 35 место. На обогащение Маска повлиял рост рост капитализации Tesla, стоимость которой сейчас оценивается в 750 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что богатейшие люди мира в 2020 году в совокупности увеличили уровень благосостояния на 1,9 трлн долларов.



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