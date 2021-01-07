 

Демократы призвали объявить импичмент Трампу

07.01.2021, 21:42, Новости дня
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Конгрессмены-демократы распространили предложение резолюции по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу, сообщил председатель антимонопольного подкомитета Конгресса Дэвид Сиссилин.

«Я распространяю предложение об импичменте, которое республиканец Тед Лью, республиканец Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США», – передает слова конгрессмена РИА «Новости».

 

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.



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