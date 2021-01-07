Абрамович решил предоставить британским медикам номера в отеле

07.01.2021, 21:42, Новости дня

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Футбольный клуб «Челси», владельцем которого является российский предприниматель Роман Абрамович, предоставит медикам номера в отеле, расположенном рядом со стадионом лондонцев «Стэмфорд Бридж». Расходы за проживание оплатит сам миллиардер.

«Англия вернулась в состояние локдауна, и футбольный клуб «Челси» опять предоставляет национальной службе здравоохранения возможность размещения на «Стэмфорд Бридж». Владелец клуба Роман Абрамович вновь покроет все расходы», – пишет Sports.ru.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.