Шендерович получил израильское гражданство

07.01.2021, 21:32, Новости дня

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Писатель и публицист Виктор Шендерович получил израильское гражданство. Об этом он рассказал 7 января в эфире радио “Эхо Москвы”.

Шендерович сказал, что не собирается переезжать в Израиль насовсем, но обстоятельства в России могут “вынудить его к бегству” в любой момент.

“Я планирую по-прежнему, насколько это будет позволено обстоятельствами, вести жизнь свободного человека. Я планирую значительно увеличить свое присутствие в Израиле. Есть проекты телевизионные. Уже они обрели некоторую конкретику. Есть некоторые медийные проекты в Израиле. Я надеюсь их осуществлять. Когда откроется мир, я надеюсь по-прежнему жить там, где я буду работать. Это может быть Европа, Америка, Австралия, Россия. Разумеется, если речь об этом, я предполагаю возвращаться и в Россию, пока есть эта возможность”, – сказал писатель.

Шендерович родился в 1958 году в Москве. Он выступает с критикой президента РФ Владимира Путина. В авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона в августе 2020 года Шендерович заявил, что Путин не останется президентом России до 2036 года, как это ему позволяет новая конституция страны.