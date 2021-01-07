 

В Бундестаге призвали обезопасить «Северный поток – 2» от США на уровне ЕС

07.01.2021, 20:51, Новости дня
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Глава комитета правительства Германии по энергетике Клаус Эрнст заявил, что создания одного фонда поддержки проекта газопровода «Северный поток – 2» недостаточно – нужны дополнительные меры на уровне Евросоюза.

«Независимо от этого (создания фонда) Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», – передает слова Эрнста РИА «Новости».

Ранее парламент федеративной земли Мекленбург – Передняя Померания поддержал инициативу правительства Германии по созданию экологического фонда, который защитит интересы участников проекта газопровода «Северный поток – 2».

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. 

Тем временем норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.

В то же время МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.



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