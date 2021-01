Ястремскую отстранили от участия в теннисных турнирах из-за положительной допинг-пробы

07.01.2021, 20:42, Новости дня

Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. Об этом 7 января в Twitter сообщила Международная федерация тенниса (ITF).

Dayana Yastremska has been provisionally suspended under Article 8.3.1(c) of the 2020 Tennis Anti-Doping Programme.

Ястремская, комментируя в Twitter сложившуюся ситуацию, отметила, что не принимала запрещенные вещества.

“Несколько дней назад я получила известие от ITF, что я сдала положительный тест на наличие местеролона. Я твердо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, или запрещенные вещества. Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира в году я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона”, – написала украинка.

Согласно научной оценке, которую получила теннисистка, наличие запрещенного вещества в очень низкой концентрации может означать, что оно попало в организм случайно, находясь в составе чего-то другого.

“Кроме того, я была проинформирована, что это вещество используется в качестве лекарства для мужчин, а женщинам не рекомендуется использовать его из-за побочных эффектов, которые оно вызывает. Учитывая конфиденциальность разбирательства, вы понимаете, что я больше не могу поделиться информацией на данном этапе. Однако сейчас я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя”, – подчеркнула Ястремская.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Ястремская занимает 29-е место.