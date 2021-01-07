Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею

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07.01.2021, 19:50, Новости дня
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Младшая дочь российского певца Валерия Меладзе Арина 7 января в Instagram Stories сообщила, что находится в больнице.

По словам дочери артиста, она сломала шею.

“Сломать шею на Рождество – check”, – подписала она снимок, на котором запечатлены только ноги. Предположительно, фото было сделано в кабинете врача.

Скриншот: meladzearina / Instagram

Спустя некоторое время дочь артиста обнародовала снимок из палаты.

“Прекрасное начало нового года”, – с иронией подытожила она.

Других подробностей происшествия Арина Меладзе не указала.

Скриншот: meladzearina / Instagram

Арина Меладзе (2002) – младшая дочь певца. Ее мать – первая супруга артиста Ирина Меладзе. У Арины есть две старшие сестры – Инга (1991) и Софья (1991).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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