 

В Тбилиси сравнили штурм Капитолия с антироссийскими беспорядками в Грузии

07.01.2021, 16:38, Новости дня
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Правящая «Грузинская мечта» провела параллели между штурмом Капитолия и антироссийскими беспорядками в Тбилиси в июне 2019 года, вызванными визитом депутатов Госдумы России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В США мы наблюдали тяжелую картину нападения на демократические институты, но Америка сильное государство и мы уверены, что ее конституция будет защищена», – сообщил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

«Процессы в Вашингтоне напомнили нам события в Грузии полуторагодичной давности, когда также был штурм демократического института и очень тяжелое нападение на правоохранительные органы», – сказал он.

По словам Ираклия Кобахидзе, «любое нападение на демократические институты должно очень жестко оцениваться, будь это в США, Грузии или любой другой стране».

«Это должна учитывать грузинская радикальная оппозиция, периодически проявляющая подобные намерения», – сообщил он.

Летом 2019 года радикалы – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили попытались взять штурмом парламент под предлогом визита в Тбилиси депутатов ГД России. Десятки человек, в том числе сотрудники органов правопорядка, пострадали. Пришлось применять водометы и резиновые пули. Организатор тех акций протеста Никанор Мелия недавно стал председателем саакашвилевского «Единого национального движения».

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.



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