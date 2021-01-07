Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате “запер своего персонажа в шкафу”

07.01.2021, 16:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Британский актер Саша Барон Коэн стал героем нового номера американского еженедельника Variety, снявшись для его обложки.

В интервью изданию он заявил, что больше не намерен возвращаться к комедийному образу журналиста из Казахстана Бората Сагдиева. По словам актера, этот персонаж после премьеры второй части фильма “заперт в шкафу”, так как он больше не видит смысла снова его снимать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Variety (@variety)

Саша Барон Коэн – британский актер, комик, писатель, режиссер и кинопродюсер. В 2018 году газета The Times назвала Барона Коэна одним из 30 лучших ныне живущих комедийных артистов, а в 2019 году телеканал Gold включил его в список величайших британских комиков.

Журналист из Казахстана Борат Сагдиев – один из его комедийных персонажей. Первая часть фильма о Борате “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана” была выпущена в 2006 году. По сюжету герой уезжает из Казахстана в США для создания документального фильма-репортажа по поручению так называемого Министерства информации.

В октябре 2020 года состоялась премьера второй части “Борат 2”, в которой герой в статусе уже популярного журналиста берет интервью у известных персон. Выход фильма ознаменовался скандалом с участием адвоката американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Политик заявил, что его появление в одном из эпизодов нового фильма о Борате является подставой.