Володин дал совет США в связи с событиями в Вашингтоне

07.01.2021, 15:46, Новости дня

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Политическая система США находится в глубоком кризисе, Вашингтону пора заняться внутренними проблемами вместо того, чтобы вмешиваться в дела других государств, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии стало бессмысленным. Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые», – сказал Володин, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что «по всем направлениям политической жизни США наблюдается раскол. По мнению Володина, причиной этого стали национальные и расовые проблемы, разъединяющая страну история гражданской войны, несправедливая социальная система и неэффективная система здравоохранения. Как сообщил председатель Госдумы, политическая система США «застыла в своем развитии порядка 70 лет». Он отметил, что в стране «две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению другие политические силы». Избирательная же система США, по мнению Володина, «стала набором устаревших инструментов, абсолютно не соответствующих сегодняшним реалиям».

«Начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов: оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан. Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми», – сказал Володин.

Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.