 

Зеленский осудил штурм Капитолия

07.01.2021, 13:46, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября в Twitter заявил, что осуждает штурм Капитолия в США.

“Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего через несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа”, – написал президент.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this world’s oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2021

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 

Трамп был не согласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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