“Скоро голыми в церковь ходить будут”, 47-летняя Наташа Королева надела “обнаженное” платье

07.01.2021, 13:46, Новости дня

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47-летняя российская певица Наташа Королева в Stories Instagram обнародовала фото, для которого позировала в так называемом “голом”, или “обнаженном” платье, сливающимся с телом. Она засветила голые плечи и откровенное декольте.

“С Рождеством!” – написала она.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Я говорю, скоро голыми в церковь ходить будут”, – прокомментировал подписчик misterwiterusalim.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева “Желтые тюльпаны” сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.