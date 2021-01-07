Глава Генштаба рассказал, как удалось организовать поездку Путина в Дамаск

07.01.2021, 13:10, Новости дня

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Визит президента Владимира Путина в Сирию в январе 2020 года пытались залегендировать под поездку министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Мы должны были организовать выполнение вот этих задач всех по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий. Сначала пустили такой слух и легенду создали, что едет министр обороны», – сказал Герасимов в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, Шойгу не раз там был, «и как бы таких мер особых там не предпринималось». «А тут вдруг вот такие меры безопасности предпринимаются», – добавил он.

Подготовку визита Путина, по словам Герасимова, удалось сохранить в тайне, несмотря на то, что нужно было проверить весь маршрут передвижения в Дамаске на предмет радиоэлектронной борьбы, разминирования дороги и близлежащих зданий, инспектирования сооружений специалистами радиационной, химической и биологической защиты.

Шойгу также рассказал, что была проведена полная и глубокая оценка всех угроз. «Надо было действительно сделать очень-очень много. И при этом не возбудить интерес, причем у всех: «А чего они тут делают? Чего они тут занимаются?». Мы задолго до этого начали… работу по сопровождению, например, некоторых транспортов», – отметил он.

В свою очередь начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков рассказал, что организация визита Путина в Дамаск год была сложной задачей для ГРУ Генштаба Вооруженных сил России.

«Действительно, это было очень (…) сложно. Было много неясных моментов. Хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность (…) Тут как-то это все консолидировалось в одном месте», – сказал он.

Костюков отметил, что для обеспечения безопасности во время визита Путина в Сирию привлекались ФСО, другие российские и сирийские спецслужбы.

«У нас не было права на ошибку. Не то что на ошибку, а на малейший сбой. Я уже говорил, что был предельно сужен круг лиц, привлеченных к операции, тот, кто знал, скажем так, детально ее», – добавил он.

Ранее президент заявил, что российским органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии.

Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.