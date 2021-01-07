Алиев пообещал «жесткий ответ» Армении в случае продолжения визитов в Карабах

07.01.2021, 13:10, Новости дня

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что Армению ждут жесткие ответные меры, если продолжатся визиты официальных лиц Еревана в Нагорный Карабах, отметив, что такие визиты должны осуществляться с разрешения Баку.

«Мне сообщили, что глава МИД Армении (Ара Айвазян) совершил визит в Ханкенди (Степанакерт). Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывает войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, что, если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом», – сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года, передает РИА «Новости».

По его словам, любые визиты в Карабах, в том числе и представителей международных организаций, должны осуществляться только с разрешения Азербайджана.

«Весь мир признает эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни один иностранный житель не может войти в эту зону без нашего разрешения. Никакая международная организация, кроме Красного Креста, туда не может поехать. Мы их впервые предупредили через МИД. После этого предупреждение будет сделано иначе», – сказал президент Азербайджана.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.