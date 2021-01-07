“Размораживаем улыбки”. Дан Балан позировал на фото с куском льда

07.01.2021, 12:54, Новости дня

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Молдавский певец Дан Балан 7 января в Instagram обнародовал снимок, на котором его лицо запечатлено крупным планом.

Певец позирует в кадре в теплой одежде, прикасаясь носом к куску льда.

“В этот чудесный день размораживаем все улыбки. С Рождеством!” – подписал он снимок.

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Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта “Голос країни”.