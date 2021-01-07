 

“Размораживаем улыбки”. Дан Балан позировал на фото с куском льда

07.01.2021, 12:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Молдавский певец Дан Балан 7 января в Instagram обнародовал снимок, на котором его лицо запечатлено крупным планом.

Певец позирует в кадре в теплой одежде, прикасаясь носом к куску льда.

“В этот чудесный день размораживаем все улыбки. С Рождеством!” – подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Дан Балан – молдавский певец, композитор, продюсер, музыкант-мультиинструменталист. Слова и музыку для своих песен пишет сам. В прошлом – тренер украинского вокального проекта “Голос країни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Белый дом обеспокоен выводами об отравлении Навального

07.07 / Малышева объявила о конце вспышки коронавируса в России

16.09 / Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

14.08 / Вьетнам решил купить российскую вакцину от коронавируса

13.07 / Завершился допрос обвиняемого в госизмене Сафронова

08.09 / Макрон рискует проиграть следующие выборы, если не решит проблему преступности

16.07 / Адвоката Сафронова удалили из процесса после отказа от подписки о неразглашении

26.07 / Moderna получила еще 472 миллиона долларов на разработку вакцины от COVID-19

02.09 / Мантуров сделал прививку от коронавируса

05.08 / В Бейрут вылетели два самолета МЧС России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска