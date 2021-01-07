“Гордон по четвергам”. Трансляция

07.01.2021, 12:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гордон запустил программу в мае 2019 года, она обычно выходит по четвергам в 17.00, 18.00, 19.00 или 20.00.

Журналист решил развивать авторский YouTube-проект после того, как из-за пропаганды “русского мира” отказался от сотрудничества с телеканалами “112 Украина” и NewsOne, которые, по данным СМИ, контролирует кум президента РФ Владимира Путина, глава политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народный депутат Виктор Медведчук.