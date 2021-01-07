 

“Гордон по четвергам”. Трансляция

07.01.2021, 12:54, Новости дня
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Гордон запустил программу в мае 2019 года, она обычно выходит по четвергам в 17.00, 18.00, 19.00 или 20.00.

Журналист решил развивать авторский YouTube-проект после того, как из-за пропаганды “русского мира” отказался от сотрудничества с телеканалами “112 Украина” и NewsOne, которые, по данным СМИ, контролирует кум президента РФ Владимира Путина, глава политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народный депутат Виктор Медведчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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