Палата представителей отклонила возражения против утверждения голосов Пенсильвании

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07.01.2021, 10:34, Новости дня
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Палата представителей США вслед за сенатом отклонила возражения против утверждения голосов выборщиков Пенсильвании, свидетельствуют результаты голосования.

Возражения поддержали 92 сенатора, против выступили семь, передает РИА «Новости».

Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.



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