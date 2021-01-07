В Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации до инаугурации Байдена

07.01.2021, 7:18, Новости дня

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В Вашингтоне на 15 дней объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми беспорядками на фоне президентских выборов. Об этом 6 января говорится в сообщении на сайте администрации Вашингтона.

“Мэр Мюриэл Баузер издала распоряжение мэра 2021-003, продлевающее действие чрезвычайной ситуации, объявленной ранее сегодня, в общей сложности на 15 дней”, – сообщили в администрации.

В ведомстве отметили, что причиной режима ЧС стали насильственные акции протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые накануне штурмовали здание Конгресса США.

“Сегодня они пытались сорвать слушания в Конгрессе относительно принятия голосов коллегии выборщиков. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, заявляя, что президентские выборы были недействительными. Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации”, – говорится в сообщении.

6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие.

Известно о как минимум четырех погибших в результате беспорядков в Вашингтоне.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.