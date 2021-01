В Конгрессе США заявили о подготовке импичмента Трампа

07.01.2021, 10:18, Новости дня

Член Палаты представителей США Ильхан Омара начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом она сообщила 6 января в своем Twitter.

“Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу”, – написала она.

Это заявление последовало за призывом Трампа к своим соратникам идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге митингующие взяли штурмом Капитолий, во время беспорядков погибло четыре человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайную ситуацию.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”.

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.