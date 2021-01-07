Китай не пускает в страну команду ВОЗ, желающую изучить причины пандемии

07.01.2021, 9:54, Новости дня

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Китай блокирует въезд в страну команды ВОЗ, которая намеревается изучить причины возникновения пандемии, пишет The Guardian. В частности, китайские власти до сих пор не одобрили визы для членов этой группы, несмотря на то что некоторые из исследователей уже отправились в Поднебесную. Глава организации выразил своё разочарование в связи со случившимся и призвал Пекин впустить в страну представителей ВОЗ.



Reuters

Китай блокирует въезд в страну группы Всемирной организации здравоохранения, занимающейся расследованием причин пандемии коронавируса, пишет The Guardian. В Пекине заявляют, что визы членов этой группы ещё не были одобрены, несмотря на то что некоторые из исследователей уже отправились в путь.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил свою озабоченность и призвал Китай впустить представителей организации в страну.

«Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена уже отправились в поездку, а другие в последнюю минуту не смогли выехать. Но я поддерживаю контакт с высокопоставленными китайскими чиновниками. И я ещё раз дал понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной команды», — заявил он.

ВОЗ уже несколько месяцев пытается отправить в Поднебесную команду международных экспертов. Организация вела переговоры с китайскими официальными лицами с июля прошлого года. Учёные давно заявляют, что важно выяснить, как вирус проник в организм человека.

Команда намеревается посетить Ухань для изучения самых ранних случаев. При этом, как отмечается в статье, представители ВОЗ не собираются проверять отметённые большинством учёных утверждения о том, что вирус возник в китайской лаборатории.

Миссия ВОЗ уже подверглась критике со стороны США, уходящий президент которой, Дональд Трамп, настойчиво обвиняет китайцев в пандемии, пишет The Guardian.