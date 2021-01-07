 

Китай не пускает в страну команду ВОЗ, желающую изучить причины пандемии

07.01.2021, 9:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китай блокирует въезд в страну команды ВОЗ, которая намеревается изучить причины возникновения пандемии, пишет The Guardian. В частности, китайские власти до сих пор не одобрили визы для членов этой группы, несмотря на то что некоторые из исследователей уже отправились в Поднебесную. Глава организации выразил своё разочарование в связи со случившимся и призвал Пекин впустить в страну представителей ВОЗ.


Reuters

Китай блокирует въезд в страну группы Всемирной организации здравоохранения, занимающейся расследованием причин пандемии коронавируса, пишет The Guardian. В Пекине заявляют, что визы членов этой группы ещё не были одобрены, несмотря на то что некоторые из исследователей уже отправились в путь.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил свою озабоченность и призвал Китай впустить представителей организации в страну.

«Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена уже отправились в поездку, а другие в последнюю минуту не смогли выехать. Но я поддерживаю контакт с высокопоставленными китайскими чиновниками. И я ещё раз дал понять, что эта миссия является приоритетом для ВОЗ и международной команды», — заявил он.

ВОЗ уже несколько месяцев пытается отправить в Поднебесную команду международных экспертов. Организация вела переговоры с китайскими официальными лицами с июля прошлого года. Учёные давно заявляют, что важно выяснить, как вирус проник в организм человека.

Команда намеревается посетить Ухань для изучения самых ранних случаев. При этом, как отмечается в статье, представители ВОЗ не собираются проверять отметённые большинством учёных утверждения о том, что вирус возник в китайской лаборатории.

Миссия ВОЗ уже подверглась критике со стороны США, уходящий президент которой, Дональд Трамп, настойчиво обвиняет китайцев в пандемии, пишет The Guardian.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Starlink уже добирается до Европы

13.11 / Иран продолжает обогащение урана, нарушая условия ядерной сделки

17.11 / Сползание Мадагаскара приведет к образованию нового океана

26.10 / Власти Белоруссии пообещали пресекать агрессивные акции студентов

22.08 / Навального доставили в немецкую клинику

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

12.08 / Украина запросила Беларусь об экстрадиции предполагаемых российских наемников

06.12 / Британия заявила о «значительном присутствии» кораблей РФ у своих границ

26.11 / “Средств на марки нет”. Украинские суды прекращают отправку повесток, уведомлений и другой корреспонденции

26.06 / Многие сопротивляются “открытости”: Собянин рассказал о последствиях снятия ограничений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска