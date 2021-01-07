При обрушении льда на водопаде на Камчатке погиб человек

07.01.2021, 8:04, Новости дня

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Один человек погиб, еще трое пострадали при обрушении льда на водопаде на Камчатке, под завалами могут быть незарегистрированные туристы, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Погиб один, трое пострадали при обрушении льда на водопаде на Камчатке, под завалами могут быть незарегистрированные туристы», – цитирует РИА «Новости» представителя.

Накануне правительство Камчатского края сообщало, что в результате обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения под завалами находятся два человека.