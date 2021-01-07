 

Fredzone – космические державы рискуют развязать звёздную войну из-за Луны

07.01.2021, 7:22, Новости дня
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Сразу несколько стран ведут активную деятельность, чтобы обустроить свои станции на Луне, и в будущем по этому поводу у них может случиться конфликт, пишет Fredzone. Дело в том, что для создания инфраструктуры нужна вода и солнечный свет, а на Луне не так-то много мест, где есть такие ресурсы.


Reuters

В вопросах освоения Луны чаще всего звучат такие страны как Россия, США и Китай. У каждой из них есть своя программа и далеко идущие планы, пишет Fredzone. Однако эксперты опасаются, что ключевые силы, которые участвуют в гонке за лунные ресурсы, нацелены на одни и те же стратегические места на Луне.

Государственные и частные компании хотели бы заполучить территорию на Луне, чтобы установить там свои станции, вести научные изыскания, коммерческую деятельность. Но для этого нужна вода и свет. Однако на Луне не так много точек, где постоянно есть солнечный свет, равно как и кратеров в полярных зонах, где, наоборот, есть лёд.

Помимо воды и света редки на Луне другие важные ресурсы: например, торий и уран, которые можно использовать для радиоактивного топлива. Ещё в меньшем количестве там представлено железо. Гелий-3 там встречается чаще, но в больших количествах лишь в ограниченной зоне.

Однако все эти ресурсы крайне важны для тех, кто хочет создать на Луне инфраструктуру, чтобы в том числе стартовать с неё на Марс, добывать полезные ископаемые, проводить научные изыскания.

Чтобы избежать каких-либо конфликтов из-за Луны, ещё в 1967 году было заключено соглашение, в котором говорилось, что исследование и использование пространства вне атмосферы Земли должно происходить в интересах и ради выгоды всех стран. Однако в отношении того, чем страны и компании могут заниматься на Луне, есть юридические пробелы. Другие соглашения, которые предлагали одни страны, другим странам были не выгодны, и они их не подписывали.

Сегодня эксперты предлагают странам разделить между собой миссии и ресурсы на Луне так, чтобы избежать не приносящего пользы повторения одной и той же инфраструктуры у разных стран. При этом такие объекты должны быть доступны всем игрокам, но лишать доступа нужно тех, кто плохо себя ведёт, пишет Fredzone.

 



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