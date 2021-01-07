Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США

07.01.2021, 6:20, Новости дня

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В результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщили ее родственники.

Ее свекровь, комментируя присутствие Бэббитт в Капитолии, заявила: «Я не знаю, зачем она решила это сделать». Бэббитт жила в Сан-Диего, была сторонницей президента США Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли служить за рубеж, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, сторонники Трампа ворвались в Капитолий США, где шло утверждение итогов выборов президента страны. В здании произошла стрельба. Неизвестно, кто стрелял в Бэббитт. Сообщалось, что полиция Капитолия с оружием в руках требовала от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание.