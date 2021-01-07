Экс-шеф московского бюро CNN: США больше не являются образцом демократии

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07.01.2021, 5:28, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала репост записи экс-шефа московского бюро CNN Джилл Догерти, которая заявила, что США больше не могут называть себя образцом демократии.

«Соединенные Штаты больше никогда не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии», – сообщила Догерти в Facebook. Захарова сделала репост этой записи. Догерти также считает, что глава американского государства Дональд Трамп представляет «опасность для демократии».

Догерти призвала арестовать и привлечь к уголовной ответственности сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий. Комментируя кадры с ранением женщины в Капитолии, Догерти заявила, что такова «цена насилия толпы».

Кроме того, она опубликовала кадр телеканала «Россия 1», на котором демонстрируется столкновение протестующих с полицией. «Это видео об американской демократии, которое транслируется по российскому телевидению», – сообщила Догерти.

Напомним, в Капитолии, куда ворвались протестующие, произошла стрельба. Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали не менее пяти человек. Одна из пострадавших находилась в критическом состоянии. Позднее она скончалась.



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