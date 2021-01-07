 

Баскетболисты NBA объяснили погром в Капитолии безнаказанностью белых

07.01.2021, 5:28, Новости дня
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Баскетболисты и тренеры NBA считают, что полиция обращалась со сторонниками Дональда Трампа мягче, чем с активистами Black Lives Matter из-за «привилегии белых».

Баскетболист Джамал Кроуфорд прокомментировал погром в Капитолии. По его словам, так себя вести могут только люди, которые знают, что «есть определенная привилегия», которая позволяет быть уверенным в том, что «с вами ничего не случится», пишет Washington Post.

Баскетболист Кевин Лав назвал события в Капитолии «позором». Он увидел «вопиющий пример несправедливости в том, как правоохранительные органы предпочитают обращаться с причастными к этому».

Баскетболист Гарретт Темпл заявил: «Это воплощение привилегий белых и идеальное завершение президентства Трампа!».

Баскетбольный тренер Стэнли Алан Ван Ганди задался вопросом, как бы отреагировали власти, если бы в Капитолий ворвались протестующие Black Lives Matter. По его словам, «если вы американец, и вас не смущает внутренний терроризм в Капитолии, значит, с вами что-то не так».

Тренер Гленн Энтон Риверс предложил представить, что случилось бы, если бы «чернокожие штурмовали Капитолий». Он указал, что на сторонников Трампа не натравили полицейских собак, их не били дубинками, а «мирно вывели из Капитолия».

Команды «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» в совместном заявлении также указали, что власти страны по-разному относятся к протестующим, которые выступали за права чернокожих, и к сторонникам Трампа.

Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов, но потом их вытеснили из Капитолия. В здании произошла стрельба. Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали не менее пяти человек. Одна из пострадавших находилась в критическом состоянии. Позднее она скончалась.



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