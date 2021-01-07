 

Названы сроки выплаты надбавок медикам за борьбу с COVID-19 в праздники

07.01.2021, 2:52, Новости дня
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Медики, которые оказывают помощь коронавирусным пациентам в период новогодних праздников, уже в январе получат социальные выплаты в двойном размере, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Также он отметил, что специальные соцвыплаты за декабрь получили 696 тыс. медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. По его словам, выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 млрд рублей. 

В декабре президент Владимир Путин заявил, что медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни.

Тем временем российские прокуроры за время пандемии коронавируса добились перечисления медикам задержанных или не начисленных стимулирующих выплат на сумму почти 2 млрд рублей. 



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