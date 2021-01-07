Умерла раненная в Капитолии женщина

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07.01.2021, 2:52, Новости дня
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Женщина, которая пострадала в результате стрельбы в Капитолии, умерла, сообщил официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек.

Он подтвердил, что «взрослая женщина, раненная в Капитолии, скончалась в районной больнице», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, в Капитолии, куда ворвались протестующие, произошла стрельба. Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали не менее пяти человек. Одна из пострадавших находилась в критическом состоянии.



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