Умерла раненная в Капитолии женщина
07.01.2021, 2:52,
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Женщина, которая пострадала в результате стрельбы в Капитолии, умерла, сообщил официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек.
Он подтвердил, что «взрослая женщина, раненная в Капитолии, скончалась в районной больнице», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, в Капитолии, куда ворвались протестующие, произошла стрельба. Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали не менее пяти человек. Одна из пострадавших находилась в критическом состоянии.
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