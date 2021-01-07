Умерла раненная в Капитолии женщина

07.01.2021, 2:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Женщина, которая пострадала в результате стрельбы в Капитолии, умерла, сообщил официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек.

Он подтвердил, что «взрослая женщина, раненная в Капитолии, скончалась в районной больнице», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, в Капитолии, куда ворвались протестующие, произошла стрельба. Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали не менее пяти человек. Одна из пострадавших находилась в критическом состоянии.