Трамп поручил ввести в Вашингтон Нацгвардию

07.01.2021, 2:34, Новости дня

Президент США Дональд Трамп распорядился направить в Вашингтон Национальную гвардию и другие федеральные службы для предотвращения столкновений. Об этом 6 января в Twitter написала пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани.

Она подчеркнула, что Трамп призвал американцев отказаться от насилия и сохранять мир.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.

We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful.

— Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021

Из-за штурма здания Конгресса сторонниками президента США Дональда Трампа 6 января процедура оглашения результатов выборов, в которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, была приостановлена. По информации CNN, в Конгрессе успели подтвердить 12 голосов выборщиков из 538.

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называется “Марш за спасение Америки”, президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах.

Трамп на митинге обещал своим сторонникам присоединиться к ним в случае, если они отправятся к зданию Конгресса США. Однако не выполнил своего обещания и вернулся в Белый дом.

По данным СМИ, в ходе штурма огнестрельное ранение получила женщина, она госпитализирована в критическом состоянии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а республиканец Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.