Конгресс США решил продолжить подсчет голосов выборщиков

07.01.2021, 2:34, Новости дня

Члены Конгресса США решили завершить подсчет голосов выборщиков, который начался до штурма Капитолия 6 января. Об этом NBC News сообщает в Twitter со ссылкой на источник в руководстве Конгресса.

“Они рассматривают возможность продолжения подсчета из безопасного места, где они сейчас находятся”, – сказано в твите.

A member of Senate leadership tells NBC News that senators are determined to stay until their work of counting the electoral votes is done. They are considering continuing the count from the secure location where they are now located. – @PeteWilliamsNBC

— NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Глава Палаты представителей США Ненси Пелоси заявила, что лидеры Конгресса решили возобновить совместное заседание вечером 6 января, чтобы подтвердить победу избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам Пелоси, после консультаций с лидерами Конгресса, звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту Майку Пенсу решили продолжить заседание в Капитолии, как только в него будет открыт доступ.

6 января перед Белым домом нынешний президент Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия. CNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538-ми.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.